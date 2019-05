Européennes : comment la petite Estonie est devenue le royaume du tout-numérique et de l'e-administration

LCI : Plus globalement, on parle souvent du modèle d’e-gouvernance estonien. Régulièrement, des délégations européennes viennent sur place pour s’en inspirer.

Depuis sept ans, la municipalité de Tartu, considérée comme la capitale culturelle, propose à ses habitants de décider comment investir une partie du budget de la Ville. Au printemps, ils soumettent leurs idées sur Internet. En fin d’année, ils votent en ligne pour les meilleurs projets, qui seront appliqués par la suite.





L’usage d’Internet, et plus globalement des services en ligne, sert pour un tas de choses de la vie quotidienne. Les ordonnances peuvent être renouvelées à distance par les médecins. Pour accéder aux archives ou à des documents administratifs, tout est disponible en ligne. Il est également possible, par le biais d’une application mobile, d’apposer une signature numérique officiellement reconnue sur tous les documents légaux, à l’exception des contrats de mariage et des emprunts immobiliers.





LCI : Quid des populations moins connectées ?

L’Estonie a essayé de faire en sorte que toutes les populations aient un accès facilité à ces technologies. Au-delà de la fracture générationnelle, elle a mis en place des politiques pour que les services de l’Etat soient accessibles sur tout le territoire. Des points d’accès dans les mairies et les postes permettent aux gens d’accéder à ces services, même dans les coins les plus reculés.





LCI : Le modèle estonien a cependant ses limites...

Aujourd’hui, le principal défi pour l’Estonie, un pays aussi petit que les Pays-Bas et dont la population ne dépasse pas celle de Lyon et son agglomération (1,3 million d’habitants), consiste à poursuivre sa montée en puissance. En dépit des efforts fournis en termes de formation, les entreprises peinent à recruter les ressources nécessaires à leur bon développement. L’Estonie est un endroit formidable pour faire germer ses idées. Cependant, cela reste difficile ensuite de faire véritablement grandir son entreprise et de passer le cap supérieur.