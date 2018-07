Elon Musk va-t-il trop loin en traitant un spéléologue de pédophile ? Retour sur un an de dérapages sur Twitter

Juin 2018 : Elon Musk avait accusé un salarié d’avoir commis un "sabotage important et préjudiciable" aux opérations du groupe, dans un courriel adressé au personnel et relayé par des analystes financiers sur Twitter : "J'ai été consterné d'apprendre ce week-end qu'un employé de Tesla a commis un gros acte de sabotage nuisible sur nos opérations, écrit le milliardaire. "Ceci inclut des changements purs et simples de code du système de fabrication de Tesla en empruntant de faux noms d'utilisateurs et l'exportation de tonnes d'informations ultra sensibles à des parties tierces inconnues", poursuit le dirigeant. Le salarié affirme, quant à lui, être un lanceur d'alerte ayant averti de problèmes de sécurité. A Wall Street, le titre perdait 1,63% lors les premiers échanges.