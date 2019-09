EN DIRECT - La Tech est à Berlin : suivez le salon IFA des innovations avec nous

À BERLIN, MON FOUR A MANGÉ UNE TABLETTE





Si la tablette s'est fait une place à la cuisine, pour se divertir mais surtout pour suivre pas à pas ses recettes sur l'écran (oui, on parle de toi, Marmiton), on peut encore aller plus loin. Ça se passe sur le stand de Candy, encore lui, qui a intégré l'écran tactile dans la porte du four. On peut y suivre une recette en vidéo, ou juste indiquer au four quel plat on va y cuire, pour combien de personnes, lui en déduira température, mode, et temps de cuisson. On peut aussi utiliser une caméra intégrée à l'intérieur du four pour suivre la cuisson en direct, sur l'écran, et donc sans besoin d'ouvrir le four. On avait déjà vu les prototypes, l'appareil est désormais bien disponible dans le commerce. 1300 euros, quand même.