EN DIRECT - Salon IFA des innovations à Berlin : découvrez les nouveautés Tech qui vont débouler chez vous

UNE NOUVELLE MONTRE CONNECTÉE POUR LES ACTIFS





Après Nike et son partenariat avec l'Apple Watch, Puma sort à son tour sa montre connectée en collaboration avec le spécialiste Fossil, dévoilée lors de l'IFA de Berlin. La Puma Smartwatch vise un public plutôt sportif avec un design assez classique.





Derrière le cadran rond tactile et personnalisable, la montre embarque Google FitTM pour se muer en véritable coach sportif avec suivi des activités (vélo, aviron, course, entraînement musculaire, etc.). Elle tourne sous wearOS, le système d'exploitation de Google, disposant ainsi de l'affichage des notifications, du paiement sans contact via NFC, la musique et les multiples applications natives.





Elle est légère (28 g pour le boitier en nylon ajouré et aluminium), dispose d'un écran AMOLED de 30 mm (boîtier de 44 mm), annonce une bonne journée d'autonomie (+ 2 jours en mode éco), 4 Go de stockage interne, etc.





Disponible dès novembre à 279 €