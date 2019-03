Une fois n’est pas coutume, Apple va tenir une conférence dont aucun produit ne sera la vedette. Et cela aura pourtant bien lieu au Steve Jobs Theater, son auditorium très design de l’Apple Park à Cupertino (Californie), jusque-là réservé aux stars maison, les iPhone X et XS. C’est dire si la firme californienne veut marquer d’une pierre blanche l’événement qui attend observateurs, journalistes et fans ce lundi dès 18h (10h à Cupertino).





Depuis janvier, Tim Cook ne fait pas mystère du virage que veut prendre Apple pour se muer en entreprise de services. Les ventes d’iPhone et d’iPad stagnent, en partie dues à la forte concurrence pour les premiers et au manque de renouvellement des utilisateurs pour les seconds. Produits emblématiques de la marque, les MacBook, iMac et autres Mac gardent de leur côté leur cadence, mais ne sont plus les gros pourvoyeurs de finances depuis longtemps. Alors, l’heure est venue de changer son fusil d’épaule. Et cela passe par les services, qui ont rapporté 40 milliards de dollars lors de l’exercice fiscal 2018 et déjà 10 milliards au premier trimestre du suivant.