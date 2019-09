EN DIRECT - Assistants vocaux, musique, télé... : Amazon dévoile toutes ses nouveautés, suivez la conférence de Seattle

KEYNOTE - Le géant du commerce en ligne -entre autres activités- tient sa grande conférence de rentrée ce mercredi à son QG de Seattle. Au programme, des mises à jour de ses enceintes connectées, mais aussi et surtout un bouquet de nouveautés. A découvrir ensemble en direct sur LCI.fr à 19h.

À chaque géant sa keynote ! Après celle d'Apple il y a deux semaines et quelques jours avant celles de Microsoft et Google, c'est Amazon qui tient ce mercredi à 19h, heure de Paris, sa grande conférence de presse annuelle à Seattle (Etats-Unis). Les appareils qui sortiront dans les jours et les mois à venir devraient y être dévoilés. Car si Amazon ne publie pas de chiffres de vente, c'est un formidable concurrent pour tous les fabricants d'objets connectés. La société possède ainsi déjà toute une gamme d'enceintes - embarquant évidemment son assistant vocal Alexa - mais aussi des appareils pour retrouver vidéos et applications sur l'écran de la télé du salon, sans compter les interphones et caméras de surveillance connectées de Ring, récemment rachetées.

Résultat : en quelques années, matériel et services sont devenus une division importante pour Amazon, au point d’employer -selon les sources- entre cinq et dix mille personnes, chiffres qui ne sont jamais commentés. Pourquoi un investissement si massif ? L’entreprise semble en fait décidée à prendre pied sur tout ce qui pourrait servir demain d’interface vers le commerce et le divertissement, probablement pour être sûre de ne pas dépendre des interfaces et appareils de ses concurrents.