EN DIRECT - Conférence Unpacked 2020 : Samsung dévoile le Galaxy Z Flip, un nouveau smartphone à écran pliable

Samsung y croit dur comme fer à ses smartphones avec écran pliable. Comme l'an dernier, le numéro un mondial a commencé son événement Unpacked 2020 en présentant son nouveau modèle, le Galaxy Z Flip. Sous les acclamations de la foule du Palace of Fine Arts de San Francisco, le téléphone à clapet s'est modernisé. Fini le modèle du Galaxy Fold de l'an dernier qui se dépliait tel un livre pour devenir une tablette (ou l'inverse). Cette fois-ci, l'écran se plie en deux verticalement.

Et le Galaxy Z Flip arrive avec un design élégant qui tient bien en main ouvert et dans la poche une fois refermé. Son écran n'est cette fois pas en AMOLED plastique, mais bien en verre flexible capable de supporter de multiples ouvertures. Samsung a appris de ses erreurs de l'an dernier et la charnière a été particulièrement travaillée pour ne laisser passer aucune poussière sous l'écran. Sa nouvelle proposition devrait séduire ceux qui cherchent un appareil puissant (il embarque un processeur Snapdragon 855+, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage), maniable et original. Il est disponible dès le 14 février (1.509€).

Et comme chaque début d'année, Samsung a également profité de l'occasion pour présenté sa gamme Galaxy S. Les successeurs des Galaxy S10 se nomment Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra. Ils sont tous compatibles 5G et peuvent filmer en 8K. Leurs différences se situent au niveau de la diagonale d'écran AMOLED (de 6,2 à 6,9 pouces) et dans le nombre de capteurs photo (3 ou 4). Le Galaxy S20 Ultra est désormais le fer de lance de la volonté du sud-coréen de briller sur la photo avec un capteur principal de 108 MP. Les trois smartphones seront mis en vente le 13 mars prochain en France.