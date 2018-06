EN DIRECT DE L'E3 2018 : on vous fait vivre le grand rendez-vous du jeu vidéo

SURPRISE

Première journée à l'E3 et déjà une première surprise lors de la conférence EA. L'éditeur a dévoilé la suite des aventures de Yarny, son petit bonhomme de laine qui avait séduit tout le monde lors de l'édition 2015. Il revient dans Unravel Two et cette fois, il n'est pas tout seul. Il s'est trouvé un acolyte tout bleu avec lequel vivre de nouvelles histoires en collaboration dans ce jeu de plateforme et de réflexion que l'on doit au studio suédois Coldwood. Vous pourrez jouer seul avec les deux personnages à faire collaborer ou à deux en local.





Et petite surprise : le jeu est immédiatement disponible sur PS4, Xbox One et PC !