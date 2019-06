EN DIRECT DE L'E3 2019 : Xbox annonce une nouvelle console et une avalanche de jeux vidéo

Le mois de juin est sans doute l’un des plus attendus par les fans de jeux vidéo. Avec le salon E3 qui se tient au Convention Center de Los Angeles (11-13 juin) et les conférences qui précèdent l’ouverture, c’est tout le paysage vidéoludique des prochains mois (voire prochaines années) qui se dessinent.





L’édition 2019 s’annonce un peu particulière. Même s’il a teasé sa future PlayStation 5 ces dernières semaines, Sony a décliné l’invitation et laisse à Microsoft toute l’avant-scène et les spotlights. La firme américaine devrait en profiter pour avancer ses pions sur le cloud gaming en donnant plus de détails sur son Projet xCloud, mais aussi annoncer sa prochaine génération de console(s). Mais, finalement, le grand absent dont on va parler dans les travées du salon ne sera-il pas Google ? Le nouveau venu dans la bataille du jeu vidéo n’a pas voulu se rendre (officiellement) sur le salon, mais il a néanmoins frappé les esprits en dévoilant plus précisément son offre Stadia juste avant. Et au vu du catalogue et des partenaires de renom que la firme de Mountain View s’est adjoint (Ubisoft, Square Enix, Activision, BandaiNamco...), on ne va sans doute jamais parler autant d’un absent.





D’autres acteurs qui avancent davantage sur la pointe des pieds devraient fourbir leurs premières armes comme Netflix ou encore Amazon qui viennent, eux, poser leurs premiers jalons auprès des professionnels et des joueurs auxquels le salon est désormais partiellement ouvert.





Mais l’E3, c’est aussi -et surtout- l’occasion de découvrir les prochains blockbusters. On attend d’en savoir plus sur Cyberpunk 2077, star de l’an dernier et l’un des jeux les plus attendus du moment. Ubisoft devrait présenter un nouvel opus de Watch_Dogs, Activision va parler plus précisément de Call of Duty : Modern Warfare. Square Enix ne devrait pas être en reste avec l'annonce très attendue d'un jeu autour des Avengers.





Suivez-nous toute la semaine pour découvrir les nouveaux jeux, les allées du salons et autres surprises.