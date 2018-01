En direct du CES 2018 : bienvenue à Las Vegas !

Les fêtes passées, les corps reposés, il est déjà l'heure pour le milieu high-tech de reprendre du service. Direction Las Vegas pour découvrir les dernières innovations technologiques des plus grands acteurs du monde et des startups les plus prometteuses. Si le CES, le Consumer Electronic Show (ou salon de l'électronique grand public, en bon français), se tient du 9 au 12 janvier. Mais depuis ce dimanche, les médias du monde entier se pressent pour en prendre plein les yeux.