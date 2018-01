EN DIRECT - CES 2018 : on est monté dans un taxi sans chauffeur

BRONZAGE





L'Oreal, via la marque Laroche-Posay, lance son capteur d'UV baptisé UV Sense. Connecté à une application, il surveille votre exposition au soleil et vous prévient en cas de danger. Tout petit (2 mm) et tout léger, il se pose sur le bout de l'ongle. Le patch sera disponible à l'été aux Etats-Unis et courant 2019 dans le reste du monde.