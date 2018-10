EN DIRECT - Google présente ses nouveaux smartphones Pixel, suivez la keynote avec nous

ANNONCES - Après Samsung et Apple et juste avant Huawei et OnePlus, Google organise sa conférence de rentrée baptisée "Made by Google". L’occasion de découvrir les nouveaux smartphones maison, les Pixel 3 et Pixel 3 XL, gamme qui s’est jusque-là refusée à la France. LCI est sur place pour faire vivre l'événement en direct.