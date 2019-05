REVIVEZ LA KEYNOTE - Honor 20 et Honor 20 Pro : deux smartphones design dédiés à la photo

Pas un mot sur "l'affaire Google". George Zhao, le patron d'Honor, a déroulé sa présentation, mercredi à Londres, presque comme si de rien n'était, glissant une allusion par-ci, par-là quant à des choses "auxquelles il faut s'adapter" ou qui sont "indépendantes" de leur volonté. Mais cela n'a pas empêché la firme chinoise de présenter ses nouveaux venus.





La grande famille Honor s'enrichit donc des Honor 20 et Honor 20 Pro, des modèles haut de gamme misant sur la photographie quand la série View 20 lancée en janvier mise sur la performance. Un peu à l'instar de la grande sœur Huawei avec ses gammes P et Mate. La marque préférée des Millennials dégaine donc deux appareils au dos holographique élégant et aux bords incurvé avec un grand écran de 6,26. A l'intérieur, on trouve de la puissance maison avec la puce Kirin 980, 8 Go de mémoire vive pour le Honor 20 Pro (6 Go pour le Honor 20), de 128 Go (Honor 20) à 256 Go de stockage (Honor 20 Pro). Mais surtout une grosse autonomie pour tenir près de deux jours et recharger rapidement (50% d'autonomie en 30 minutes).





Mais c'est le quadruple capteur photo qui va faire des heureux avec un capteur principal de 48 Mpx, un ultra-grand angle, un zoom et un capteur appareil macro pour le Honor 20 Pro.





Les prix gonflent aussi avec l'envol des fonctionnalités et des spécificités. Le Honor 20 sera vendu à 499 euros tandis que le Honor 20 Pro affiche 599 euros. Avec cependant une incertitude : qu'en sera-t-il du système d'exploitation Android à l'intérieur ? Les Etats-Unis ont interdit à Google et aux entreprises américaines de négocier avec Huawei et Honor notamment sur les smartphones mis en vente après le 16 mai. Mais un délai supplémentaire a été octroyé…