EN DIRECT - Keynote Apple : trois nouveaux iPhone, mais aussi des surprises ? Suivez la conférence de Cupertino

Derrière les iPhone, le reste du programme de la conférence est plutôt flou. Comme tous les ans, on s’attend à voir arriver une nouvelle montre connectée. Mais après avoir changé le design en agrandissant l’écran et ajouté un capteur cardiaque, les améliorations seraient a minima sur l’Apple Watch (processeur plus rapide, meilleure autonomie). On évoque la déclinaison du modèle avec des boîtiers en céramique et en titane, ainsi que l’ajout d’une fonction de suivi du sommeil.





En se basant sur un code débusqué dans une version beta de tvOS 13, des observateurs ont suggéré que l’Apple TV aurait pour sa part droit à un coup de jeune. Déjà pourvu d’une déclinaison 4K, le boîtier TV connectée de la marque a surtout besoin d’un rafraîchissement matériel avec l’ajout d’un processeur plus puissant qui permettrait de supporter et faire parfaitement tourner deux futurs services qui vont être gourmands en ressources : Apple Arcade et son offre de jeux mobile en illimité sur abonnement, mais aussi et surtout Apple TV+, le service de streaming vidéo des séries et films maison en production.





Finalement, le “One more thing” pourrait être des plus surprenants avec l’arrivée possible d’un “tag” connecté, un traqueur à fixer sur ses clés ou tout autre objet que vous ne voulez pas perdre. Celui-ci vous permettra d’identifier et pister votre objet via la future fonctionnalité “Localiser” (amis et appareils) d’iOS 13, et donc potentiellement de le retrouver. Et ce service siglé Apple fonctionnerait sans abonnement. On évoque aussi, mais sans trop y croire, la présentation d’éventuelles lunettes connectées dédiées à la réalité augmentée, la nouvelle arlésienne d’Apple...