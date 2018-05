EN DIRECT - Keynote Honor 10 : un photophone de haut vol attendu à petit prix

A la veille de la présentation officielle, le constructeur chinois a déjà laissé filer quelques informations. On sait déjà que le smartphone sera doté d’un lecteur d’empreinte digital "ultra sonique" qui doit permettre le déverrouillage instantané comme ses prédécesseurs Honor 7X et Honor View 10. Le véritable bénéfice est de pouvoir ainsi déverrouiller son smartphone que l’on ait les doigts mouillés ou pas forcément très propres… Honor a également annoncé que ce capteur se situerait sous le verre de la face avant et ne ressortira donc pas de la surface pour un "design ininterrompu". Tout cela est rendu possible par des ultra-sons qui reproduisent une image de l’empreinte digitale. Chose assez étonnante : il faudra désormais appuyer son doigt pour que le système sous le verre reconnaisse l’empreinte, et non plus juste poser le doigt. La barre de navigation devrait ainsi disparaître également.