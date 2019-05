EN DIRECT - Keynote Honor : deux smartphones dédiés à la photo en vue, suivez la conférence avec nous

DANS LE NOIR, IL PEUT VOIR





Pour la première fois, il y aura deux modèles pour satisfaire tous les budgets et toutes les exigences, le Honor 20 et le Honor 20 Pro. Le design semble prometteur : une coque en verre avec effets holographiques et des millions de prismes au dos pour refléter la lumière dans toutes les positions. On trouvera sur l'appareil photo un capteur ultra-grand angle, un capteur principal de 48 Mpx. Ce sont notamment les progrès dans l'obscurité qui sont mis en avant par Honor. On devrait donc retrouver le module photo du P30 Pro de Huawei...