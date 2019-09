EN DIRECT - Keynote Huawei : la France aura-t-elle le droit aux nouveaux Mate 30 ?

INTERROGATION – Huawei dévoile ses nouveaux smartphones haut de gamme Mate ce jeudi à Munich. Pris entre la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, le constructeur chinois pourrait être privé de l'essentiel des applications standards du système Android et devoir effectuer des choix cornéliens sur les pays où ses appareils seront disponibles. A suivre à partir de 14h sur notre site.

Un seul Android vous manque et tout est dépeuplé ? C’est un peu la question que doit se poser Huawei alors que le constructeur chinois va dévoiler ses nouveaux smartphones ce jeudi à Munich à 14h. Nul ne sait si, au moment de monter sur la scène allemande, Richard Yu, le patron de la société, va annoncer des Mate 30 tournant sous Android 9 Pie, voire le tout nouvel Android 10, ou bien des smartphones avec une version "open source" fagotée à la sauce maison, sans véritable Play Store d’applications mobiles ni repères pour les habitués. Cette dernière solution handicaperait probablement les ventes et obligerait Huawei à limiter la distribution de son téléphone à quelques pays seulement, voire uniquement à la Chine. Boycotté par l’administration de Donald Trump depuis plusieurs mois et privé de commercer avec bon nombre de géants de la tech, dont Google, Huawei a tenté de concevoir ses futurs Mate 30 et Mate 30 Pro avec les moyens du bord. Le mystère demeure sur leur capacité à embarquer Android en base de EMUI 10, la surcouche logicielle maison bâtie sur le système d’exploitation de Google. Il est en en effet peu probable que les engins embarquent HarmonyOS, le système créé par Huawei et présenté en août. Ce dernier doit d’abord équiper des téléviseurs et ne semble pas tout à fait prêt.

Live 10:36 La très grande interrogation de la conférence réside dans la possibilité de Huawei d'intégrer Android, le Play Store et toute la série d'applications Google. Cela pourrait avoir des répercussions sur la sortie ou non des Mate 30 en Europe. 01:31 QUATRE CAPTEURS DANS UN ROND

Comme Apple, Samsung ou Google, Huawei n'est pas épargné par les fuites. Une vidéo d'unboxing (déballage de la boîte) a même déjà circulé sur la toile pour voir à quoi ressemblera le prochain Mate 30 Pro. Trois autres smartphones doivent également être présenté (Mate 30 Lite, Mate 30 et Mate 30 RS conçu avec Porsche Design). 14:48 15:54 Pratiquement tout a fuité sur les prochains Mate 30. On ne sait juste pas s'ils seront tous disponibles en France en raison du différend entre Huawei et Donald Trump qui a interdit à Google notamment de permettre au chinois de bénéficier d'Android. 15:52 DES CIRCONVOLUTIONS EN VUE

La seule chose qui semble certaine, c'est qu'au moins un des Mate 30 disposera d'un appareil photo rond au dos. Il devrait disposer de quatre capteurs comme le P30 Pro. 15:40 BONJOUR

Bienvenue à toutes et à tous pour suivre en notre compagnie cette conférence de présentation de prochains smartphones de Huawei, les Mate 30. Rendez-vous le 19 septembre à Munich pour suivre l'événement en notre compagnie dès 14h.

Photo et puissance

Sous pression, la firme de Shenzhen va malgré tout livrer son appareil haut de gamme, fleuron habituel grâce à sa puissance et sa productivité et désormais pour son appareil photo de pointe conçu avec le spécialiste Leica. Inspiré de celui du P30 Pro, le Mate 30 Pro devrait proposer un appareil photo rond au dos avec quatre capteurs, dont deux de 40 MP et un téléobjectif 5x en optique. A l’intérieur, le dernier processeur maison Kirin 990 devrait être de sortie. Le lecteur d’empreinte devrait de nouveau se trouver sous l’écran. Selon les rumeurs, Huawei devrait au total dévoiler quatre smartphones à Munich : Un Mate 30 Lite, un Mate 30, un Mate 30 Pro et un autre de son habituel partenaire, le Mate 30 RS conçu avec Porsche Design sur les bases du précédent modèle très haut de gamme à 2.000 euros. Reste à savoir si l’un d’eux au moins atterrira sur le marché européen s’ils venaient à être tous privés d’Android.

Huawei pourrait aussi profiter de l’occasion pour mettre en avant son Mate X, le smartphone pliable attendu avant la fin d’année ou bien présenter une nouvelle montre connectée, la Watch GT2. Les écouteurs Freebuds 3, déjà aperçus à au salon IFA de Berlin au début du mois, devraient également être au programme. Plus qu’inspirés des AirPods d’Apple, ils devraient être les premiers écouteurs sans fil avec réduction de bruit active et reconnaissance de la voix. Et peut-être pourrions-nous découvrir un téléviseur.