EN DIRECT - Keynote OnePlus : un nouveau smartphone pour faire trembler Samsung et Apple ?

Pete Lau, cofondateur et concepteur des smartphones, répète toujours qu'il veut que les smartphones OnePlus soient capables de réaliser avec les tout-meilleurs produits du marché. Le OnePlus 6 ne devrait pas déroger à la règle. On attend un smartphone avec un écran sans bord de plus de 6 pouces au format 19:9. Mais c'est surtout l'appareil photo qui devrait être amélioré (et basculer à la verticale) et voir encore plus loin qu'avant avec le possible soutien de l'intelligence artificielle pour rendre les clichés encore plus beaux. OnePlus a déjà officialisé l'apparition de la fameuse encoche en haut de l'écran à la façon de l'iPhone X.