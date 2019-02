HISTOIRE





Le choix du Bill Graham Civic Auditorium par Samsung n'est sans doute pas anodin pour venir parler de sa propre révolution. Le bâtiment de style Arts Déco est un haut lieu de la renaissance de San Francisco, construit après le terrible tremblement de terre qui ravagea la ville en 1906 afin d'accueillir une exposition internationale en 1915. Il est l'emblème de ce renouveau au cœur d'un quartier iconique (le Civic Center). Il est aussi un des lieux marquants de l'histoire d'Apple. C'est ici-même que Steve Jobs et Steve Wozniak présentèrent l'ordinateur Apple II en 1977 lors d'une convention qui y était organisée. Un autre genre de séisme alors. Dans cette salle polyvalente pouvant accueillir 7.000 spectateurs, habituée des concerts, des représentations et autres conférence, Apple a présenté ces dernières années ses iPhone 6s et 7, son nouveau boîtier Apple TV ou encore ses Apple Watch.