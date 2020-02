EN DIRECT - Keynote Samsung : quatre smartphones dont un pliable attendus

Un lancement en fanfare et une année en dents de scie pour un appareil révolutionnaire dans son design (une tablette qui se pliait pour devenir un smartphone moins large), mais qui connut de sérieux déboires avec un démarrage retardé et une sortie finalement en catimini.

Un an après, bis repetita ? Samsung retrouve San Francisco, ce mardi dès 20h (heure de Paris), pour présenter à nouveau ses smartphones haut de gamme, depuis le Palace of Fine Arts. Comme l’an dernier, les Galaxy S devraient être à l’honneur. L’an dernier, les S10e, S10 et S10+ s’étaient fait voler la vedette par le Galaxy Fold, le premier smartphone pliable de la marque.

Samsung a-t-il appris de ses erreurs passées alors que l’on annonce un nouveau smartphone pliable pour l’occasion ? Cette fois, la conférence Unpacked devrait être centrée sur les successeurs des Galaxy S10, qui se nommeraient Galaxy S20, viendraient par trois (les noms de S20, S20+ et S20 Ultra se murmurent) et compteraient de trois à quatre capteurs photo au dos dont un de 108 MP sur le plus avancé des trois modèles. Selon les rumeurs, ils seront tous compatibles 5G et pourront filmer en 8K.

A leurs côtés, Samsung va aussi dégainer le Galaxy Z Flip - nom qui a fuité depuis la branche polonaise de la marque. L'appareil a eu le droit à un spot publicitaire lors de la dernière cérémonie des Oscars. Mais à la différence du Galaxy Fold, ce modèle de smartphone pliable semble être une version modernisée d’un téléphone à clapet, doté d’un écran sur toute la longueur qui se replie en deux. Et il proposerait une fiche technique moins pointue afin de s’afficher à un prix plus abordable que les 2020 euros de son prédécesseur.