PRÉSENTATION - Samsung dévoile ce soir à San Francisco sa nouvelle lignée de Galaxy S. Et pour les 10 ans de sa gamme phare de smartphones, le fabricant sud-coréen a vu les choses en grand : pas moins de trois appareils différents, pléthores d’accessoires et d’objets connectés compatibles. Et aussi un avant-goût de son futur smartphone pliable ? La réponse sur notre site à partir de 20h.