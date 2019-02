A quelques heures de la présentation du Galaxy S10 ce soir à 20h, heure française, à San Francisco, une question est sur toutes les lèvres : ne savons-nous pas déjà tout ? Ces dernières semaines, Samsung a en effet eu plus que sa part de fuites, venant souvent involontairement de l’intérieur même de l’entreprise. On sait donc que le constructeur sud-coréen devrait dévoiler trois déclinaisons de la dernière mouture de son smartphone haut de gamme et fer de lance de la marque depuis désormais 10 ans.





Cette fois, Samsung aurait donc de cadenasser le haut de gamme en présentant un modèle "d’entrée de (haut) gamme" -S10e-, le classique S10 et une déclinaison toutes options grand format (S10+). Et l’on parle même cette fois d’une quatrième version très haut de gamme qui rassemblerait tout le savoir-faire maison (triple voire quadruple capteur photo, 5G, batterie longue durée, capteur d’empreinte sous l’écran, écran intégral avec juste un trou pour la caméra, etc.).