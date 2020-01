EN DIRECT - L'actu de la tech : "Captain Tsubasa" ou le retour des aventures d'"Olive et Tom" en jeu vidéo

OLIVE ET TOM DE RETOUR EN JEUX VIDÉO





14 ans après la dernière apparition de la saga sur consoles (PS2, puis des versions mobiles ou Nintendo DS), Captain Tsubasa va signer son retour avec Captain Tsubasa : Rise of New Champions. Ce nom ne vous dit rien ? Il s'agit en fait du véritable nom de la série connue en France sous le nom de Olive et Tom.





Saga phare des années 1980-90, elle narrait les aventures de jeunes footballeurs japonais. Frappe du tigre, arrêts improbables, temps infini pour remonter le terrain... des images qu'ont toujours en mémoire les trentenaires et quadragénaires nostalgiques. Les jeunes générations ont aussi le droit à leurs épisodes de Captain Tsubasa diffusé chaque dimanche sur TFX. Et les plus âgés peuvet retrouver en replay tous ceux d'Olive et Tom sur le site myTF1 (cliquez ici).





Et la série animée se transpose de nouveau en version pixellisées. Même en jeu vidéo, l'esprit est bien là. Nous avons pu prendre en main le jeu pour quelques partie endiablées. Et soudainement l'impression d'être expédié au coeur du dessin animé. On retrouve la même tonalité Arcade qui démarque immédiatement Captain Tsubasa de ses potentiels concurrents que sont PES 2020 ou FIFA 20. Ici, le jeu et le fun sont à l'honneur plus que le réalisme tactique ou gestuel. Les commentaires sont en japonais pour plus d'immersion, mais l'on retrouve bien Tsubasa Ohzora (Oliver Atton chez nous), le capitaine Tsubasa de la Nankatsu ou encore son grand rival de la Toho, Kojiro Hyuga (Mark Landers en VF).





Les tacles physiques, les frappes surpuissantes (dont la fameuse frappe du Tigre), les sauvetages du défenseur prenant appui sur le poteau de son but ou encore la détente vertigineuse pour un duel aérien incroyable... Tous ces gestes improbables que l'on retrouvait dans le dessin animé sont proposés pour notre plus grand bonheur. De quoi faire quelque peu oublier les bugs rencontrés, fort logiques pour une version du jeu loin d'être encore achevée.





Ce voyage dans le temps ravira les nostalgiques comme les plus jeunes qui découvriront une autre façon de jouer au football sur console, plus proche de ce qu'est Mario Kart à la simulation automobile... Un vrai plaisir à plusieurs !





CAPTAIN TSUBASA : RISE OF NEW CHAMPIONS - Un jeu Bandai Namco disponible courant 2020 sur PS4, PC et Nintendo Switch - PEGI 7