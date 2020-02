EN DIRECT - L'actu de la tech : Clearview AI, la société qui a compilé des milliards de photos sur les réseaux, à son tour piratée

ORI AND THE WILL OF THE WISPS : LE RETOUR S'ANNONCE RÉUSSI





Après le succès du très poétique Ori and The Blind Forest, Moon Studios, désormais membre des Xbox Game Studios, s'apprête à dévoiler la suite des aventures du petit faune lumineux. Nous ayant laissé une première impression forte à son annonce en 2017, puis après une première approche l'année suivante, Ori and the Will of the Wisps arrive enfin le 11 mars prochain sur Xbox One et PC.





Nous avons pu en avoir un avant-goût en le prenant en main quelques heures. Comme son aîné, le jeu alterne cinématiques et séquences jouables somptueuses (nous l'avons testé en 4K sur PC), avec des graphismes toujours aussi beaux. Ori est affublé d'un nouvel ami, Ku, un hibou qui peine à savoir voler, et va croiser dans la forêt des personnages plus amicaux que les seuls ennemis du premier, prêts à vous aider moyennant quelques pièces. Dans cet univers encore plus vaste que le premier, vous allez croiser quelques monstres plus imposants, mais pas réellement de boss à éliminer d'une zone. Il vous faudra aussi parfois vous triturer les méninges et sillonner une même portion de carte à plusieurs reprises pour débloquer des mécanismes, ramasser des objets et progresser dans la partie.





De nouvelles compétences et possibilités





Côté gameplay, quelques changements arrivent. Ori peut plus facilement se déplacer et grimper aux éléments, verticalement ou horizontalement. A vous de bien ajuster vos courses, repérer les éléments du décor qui peuvent vous aider et éventuellement en déplacer (pierres). Les armes ont également évolué (épée, arc...) et l'ajout de compétences pour Ori est plus simple. Il faut désormais glaner des point et acheter ses compétences auprès de différents personnages durant l'aventure. Les pouvoirs sont aussi plus simples à associer aux commandes et à choisir selon ses besoins. Il faut reprendre les commandes en mains, mais le tout s'avère rapidement intuitif.





Si les mini-puzzles de réflexion sont parfois plus contraignants que difficiles, le jeu s'enrichit d'une nouvelle dimension : la possibilité de construire des installations das les villages atteints.





Pour une première approche, Ori and the Will of the Wisps s'avère savoureux. Un nouveau moment de poésie en vue, accompagné d'une musique toujours aussi envoûtante. Cette suite reprend les bons fondements du premier épisode en peaufinant ses points forts. On s'arrache toujours autant les cheveux sur certains adversaires ou à force de traverser la carte encore plus vaste pour essayer de retrouver son chemin. Mais toujours avec le même plaisir qui avait fait la réussite de Blind Forest.





ORI AND THE WILL OF THE WISPS - Disponible le 11 mars sur Xbox One et PC