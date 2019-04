EN DIRECT - L'actu de la tech : des conversations des utilisateurs d'Alexa écoutées par des milliers de salariés d’Amazon

INNO - Start-up, GAFA, 5G, appareils connectés, piratage… : l’actualité high-tech ne s’arrête presque jamais. Désormais, vous ne louperez plus rien des annonces importantes avec notre fil info dédié au secteur. Au menu ce jeudi : Sony qui permet aux gamers de changer (à leurs risques et périls) leur pseudo sur la Playstation 4, et une enquête de Bloomberg qui révèle que des milliers d’employés d'Amazon sont chargés d'écouter certaines conversations via Alexa, afin d'améliorer les performances de l'enceinte connectée.