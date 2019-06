EN DIRECT - L'actu de la tech : des personnages de jeu vidéo entrent au musée Grévin

INNO - 5G, appareils connectés, piratage, jeux vidéo… L’actualité high-tech ne s’arrête presque jamais. Désormais, vous ne louperez plus rien des annonces importantes avec notre fil info dédié au secteur. Au menu ce mercredi : Kara et Connor du jeu vidéo "Detroit : Become Human" ont le droit aux honneurs du musée Grévin et Google ne veut plus que vous disiez "Dis Google".