EN DIRECT - L'actu de la tech : Des véhicules autonomes pour tracter vos bagages à l'aéroport

UN SMARTPHONE PLIABLE SIGNÉ... PABLO ESCOBAR ?





On connaissait ceux de Samsung et Huawei, on avait vu apparaître celui de Motorola, et on attend de voir si Apple se jette à son tour dans la danse des smartphones pliables... mais on avait apparemment oublié un nouvel acteur du monde mobile, c'était compter sans Pablo Escobar. Certes, le parrain colombien de la cocaïne est mort il y a vingt-six ans jour pour jour, mais son nom, lui, est bien vivant. La preuve, on trouve désormais un smartphone pliable sous sa marque, entretenue par son frère, qui lance aujourd'hui l'appareil à l'aide de vidéos de top-models russes assez dévêtues pour que l'on ne se concentre pas trop sur le smartphone proprement dit.





Et pour cause... l'appareil est en fait la versions bling-bling du Flexpai de Royole, ce constructeur sino-californien qui avait dévoilé le première smartphone pliable l'année dernière, l'avait montré au salon CES de Las Vegas, mais semble toujours incapable de le mettre en vente. Il faut dire que les pré-versions que l'on avait vu n'impressionnaient ni par la vitesse ni par l'interface. Reste une question : si, malgré un prix affiché de près de 1400 euros, Royole ne semble jamais avoir de stock disponible, alors comment le "Pablo Escobar" peut-il être proposé à 350 euros environ ? À croire que les colombiens sont allés voir le constructeur pour lui faire "une proposition qu'il ne pouvait pas refuser." On ne saurait trop vous conseiller de passer votre chemin.