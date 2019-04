EN DIRECT - L'actu de la tech en temps réel : Zuckerberg lance son podcast

NOTRE-DAME : 15 MILLIONS DE HASHTAGS





Dans la vague d'émotion qui a suivi l'incendie de Notre-Dame de Paris, c'est un tweet de Barack Obama qui a été le plus partagé, le plus liké. Forcément, avoir plus de 100 millions de followers, ça aide. C'est l'un des enseignements d'une étude du cabinet Cision, selon qui les hashtags #NotreDame, #Notredamedeparis, et #Notredameparis ont été employé plus de 15 millions de fois sur les réseaux sociaux entre le 15 et le 19 Avril dernier. Un impact massif, plus partagé encore aux États-Unis qu'en France. L'infographie complète de l'étude est ici.