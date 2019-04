LA MEGA DRIVE DE SEGA REVIENT





Après Nintendo avec ses NES et Super NES Mini, ou encore Sony et sa PlayStation Classic Mini, Sega se jette à son tour dans la bataille de la nostalgie vidéoludique. L'ancien géant du jeu vidéo des années 90 a annoncé l'arrivée pour le 19 septembre de la Mega Drive Mini. Plus compact (55% de la taille originale), avec la même manette emblématique mais réduite également, 40 jeux intégrés et la possibilité de sauvegarder ses parties, elle sera vendue 79,99 euros.