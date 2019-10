EN DIRECT - L'actu de la tech : Fortnite fait son retour

FORTNITE A DISPARU





Depuis dimanche soir, les fans de Fortnite sont plongés dans le noir... Le jeu vidéo est inaccessible. Epic, le studio créateur du battle royale à succès, s'est juste fendu d'un message mystérieux sur le compte Twitter officiel avec une vidéo de trou noir. Celle-ci tourne en boucle depuis l'arrêt du jeu et la fin de la saison 10, ponctuée par une chute de météorite sur la carte. Tous les joueurs présents n'ont donc plus pu accéder à leur partie depuis dimanche 20h. La carte, les menus, le décor... tout a été aspiré et il ne reste plus, au lancement du jeu, qu'un écran noir et un bouton "quitter".





Drame parmi les joueurs car Fortnite semble avoir disparu, comme l'indique le compte Twitter français. Mais ce ne pourrait être qu'un au revoir et pas un adieu. Depuis plusieurs mois, les fans ont repéré divers éléments et codes mystérieux dans le jeu, laissant entendre un changement de taille en approche. Maintenance ou redesign en vue ? Les rumeurs vont bon train. Une chose est sûre : comme toujours, Fortnite a réussi son coup de buzz avant la très probable nouvelle saison du jeu.