EN DIRECT - L'actu de la tech : Google dévoile Android Q et encore plus de sécurité pour vos données

XIAOMI PRÉSENTE UN SMARTPHONE À MOINS DE 100 EUROS





Après les Xiaomi Mi A2 et A2 Lite, le fabricant chinois arrive avec un nouveau smartphone sous Android Go, le système d'exploitation épuré pour tourner sur les appareils ayant des spécificités techniques plus légères. Le Redmi Go veut apporter "l'innovation pour tous et proposer (...) des produits équipés de la meilleure technologie possible, au meilleur prix."





Pour 99,90 euros, le Redmi Go se veut un modèle compact avec un écran LCD de 5 pouces, un processeur Qualcomm Snapdragon 425 avec 1 Go de mémoire vive. Côté photo, il ne faudra pas en attendre des miracles avec un seul capteur au dos et à l'avant. Mais il a de l'endurance sous le capot avec sa batterie de 3.000 mAh.





Bonne nouvelle : il dispose d'un port dual SIM et d'un port pour carte microSD (jusqu'à 128 Go).





Prix : 99,90 € - Disponible en noir ou bleu.