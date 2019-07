EN DIRECT - L'actu de la tech : Google donne plus de détails sur Stadia, son service de cloud gaming

L'OS DE HUAWEI SE NOMMERAIT HARMONY EN EUROPE





Le bras de fer n'étant pas totalement réglé entre Huawei et les autorités américaines, le géant chinois doit continuer comme si les sanctions perdureraient. Première décision : plusieurs centaines d'emplois devraient être supprimés aux Etats-Unis, selon le Wall Street Journal. Cela concernerait au premier chef la branche Recherches et Développement. Les employés chinois ont été encouragés à rentrer en Chine pour poursuivre leur carrière.





Côté technologie, Huawei prépare l'après-Android, Google n'ayant pour le moment plus le droit de commercer avec celui-ci. Le numéro 2 mondiale du smartphone accélérerait donc la conception de son propre système d'exploitation pour ses appareils qui ne pourront plus profiter d'Android et même Windows. Selon Let's Go Digital, Huawei aurait fait enregistrer le nom "Harmony" en Europe pour des "systèmes d'exploitation mobiles et informatiques".





Cela pourrait devenir le nom du logiciel pour les smartphones, tablettes et ordinateurs de la marque. On avait déjà entendu parler de noms comme Hongmeng et Ark au préalable. Mais il pourrait s'agit de déclinaison selon les régions du monde.