EN DIRECT - L'actu de la Tech : Google officialise la présentation des Pixel 4 le 15 octobre et court-circuite les fuites

JEUX VIDÉO : GEARS 5 DÉMARRE FORT





Premier gros jeu attendu pour cette rentrée, Gears 5 connaît un excellent démarrage. Le jeu, exclusif à la Xbox One et disponible également sur PC, annonce avoir attiré plus de 3 millions de joueurs pour son week-end de lancement.





C'est le meilleur démarrage pour un jeu Xbox Game Studios, devant Forza Horizon 4 ou Sea of Thieves qui avaient totalisé deux millions de joueurs pour leur lancement. Il faut dire que Gears 5 était accessible depuis le Xbox Game Pass, le service de jeux vidéo en illimité sur abonnement, dès le 6 septembre pour la version Xbox Game Pass Ultimate et sans surcoût pour aucun des abonnement. Sur PC, Gears 5 a attiré trois fois plus de joueurs que son prédécesseur Gears of War 4.





Gears 5 est un jeu de tir à la troisième personne qui met au centre de l'action Kait Diaz, une Gear qui tente de comprendre qui elle est alors que la guerre fait rage entre la Coalition et l'Essaim. Cinq modes de jeu, en solo ou en coop, sont proposés.





A noter la présence dans le jeu de Dave Bautista, ancien catcheur devenu acteur et qui a notamment incarné Drax dans Les Gardiens de la Galaxie.