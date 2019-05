EN DIRECT - L'actu de la tech : Huawei plus fort qu'Apple

CHEZ AMAZON, C'EST L'ORDINATEUR QUI VOUS MET À LA PORTE





C'est la face la moins visible d'Amazon, c'est aussi celle qui mobilise la majorité de ses troupes : chez le géant de l'e-commerce, les entrepôts et la distribution emploient plus de 165.000 personnes, rien qu'aux États-Unis. Un système rôdé, huilé, où ceux qui emballent les achats voient leur performance, leur rythme de travail mesuré, disséqué, et comparé au reste de leur équipe. Jusque-là, rien de très surprenant, c'est ce que nous apprend l'enquête de nos confrères de The Verge qui l'est un peu plus : dans un seul de ses entrepôts, qui emploie 2500 personnes, Amazon aurait licencié 300 de ses collaborateurs, pour leurs performances insatisfaisantes. Un système presque entièrement automatisé, où c'est le système informatique qui génère avertissements et lettres de licenciement. Chez Amazon, on confirme, en précisant que les managers ont la possibilité de s'opposer à ce qu'un employé soit congédié, mais ne sont pas à l'initiative de la décision. 100% efficace, et 100% impitoyable.