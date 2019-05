EN DIRECT - L'actu de la tech : Instagram accepte désormais les vidéos à l'horizontale

GOOGLE COUPE LES LIENS ET LES SERVICES AVEC HUAWEI





Coup de tonnerre dans la Tech mondiale ! Jugée comme entreprise "à risques" par Donald Trump, Huawei pourrait se retrouver priver d’Android, le système d’exploitation (OS) que la firme chinoise utilise pour ses smartphones. Le chef de la Maison-Blanche a interdit cette semaine aux entreprises américaines de commercer en télécommunications avec des sociétés étrangères. Cela concerne notamment le partage de technologies. Et le président américain cible tout particulièrement Huawei, sa bête noire, qu’il soupçonne d’espionnage au profit du gouvernement chinois. Mais c’est surtout en tant que leader dans la course à la 5G que la firme de Shenzhen fait le plus figure d’épouvantail pour les Etats-Unis.





Une décision qui pourrait avoir des conséquences critiques pour le géant asiatique. Dès dimanche, Google a annoncé la suspension progressive de ses services pour Huawei. "Nous nous nous plions à ce décret et examinons ses implications", a indiqué Google dans un courriel à l'AFP. Les smartphones Huawei embarquent actuellement toute la suite de Google (Maps, Gmail, Agenda, Hangout…) et tournent surtout sous Android.





Avec la nouvelle réglementation imposée par Trump, tout transfert de technologie est interdit et les entreprises étrangères ne peuvent donc utiliser que les versions "publiques" (open source) des logiciels et services. Huawei devrait donc se passer de toutes les applications conçues aux Etats-Unis dont aussi Facebook, Instagram, WhatsApp, etc.. La rumeur circule depuis quelques temps que Huawei aurait mis au point son propre OS afin d’anticiper une telle situation. Mais il n’est pas certain qu’il soit déjà opérationnel. Et il faudra aussi un store au numéro deux mondial pour survivre…