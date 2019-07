EN DIRECT - L'actu de la tech : Apple dit adieu à son MacBook Air historique

APPLE RETIRE DE LA VENTE SON MACBOOK AIR ORIGINEL ET AMÉLIORE LES DERNIERS MODÈLES





Après avoir renouvelé ses iPad mini, iPad Air et MacBook Pro ou encore signé le retour de l'iPod, Apple continue de moderniser ses produits.





Cette fois-ci, le MacBook Air dévoilé en octobre dernier voit enfin arriver la résolution True Tone pour l'affichage (ajustement automatique des couleurs en fonction de l'environnement). Si l'un des reproches qui fut fait à l'appareil concernait son prix, la marque californienne l'a entendu. Le prix repart à la baisse de 100 euros (à partir de 1.249 €).





Cette mise à jour du modèle jadis d'entrée de gamme d'Apple a une autre conséquence : le MacBook Air originel, lancé en 2008, disparaît de l'Apple Store. Avec son écran non Retina, son design un peu plus grossier, il ne faisait plus le poids face à son petit frère. Longtemps le préféré des étudiants avec son encombrement alors minime et son prix bas (on le trouvait à moins de 1.000 euros), il a marqué les esprits et inspiré bon nombre de concurrents.





Il n'est pas le seul à disparaître. Le MacBook, modèle design et compact (écran 12 pouces), qui ne trouvait plus trop sa place dans la lignée, arrête là sa courte vie.





Seul MacBook Pro privé de Touch Bar (la barre de navigation tactile du clavier) à sa sortie en 2016, le modèle 13 pouces d'entrée de gamme fait, lui aussi, peau neuve. Il hérite de la fameuse innovation, du lecteur d'empreinte Touch ID qui permet de déverrouiller de manière sécurisée son ordinateur (via aussi l'intégration de la puce T2 de sécurité), des hauts-parleurs stéréo avec un spectre étendu et de l'affichage True Tone. Et pour booster ses capacités, il intégrera un processeur Intel 4 coeurs de 8e génération. Et tout cela, sans faire bouger le prix (dès 1.499 €). Désormais, tous les MacBook Pro sont dotés d'une TouchBar.





Les appareils sont disponibles immédiatement en ligne et cette semaine en Store. Ces mises à jour s'accompagnent d'une promotion pour les étudiants qui peuvent bénéficier d'une remise sur les appareils et d'un casque Beats sans fil Studio 3 offert (jusqu'au 17 octobre).