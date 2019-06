EN DIRECT - L'actu de la tech : Apple rappelle des Macbook, Google abandonne les tablettes

LE ONEPLUS 7 PRO ARRIVE EN BLANC CASSÉ





Sorti fin mai, le OnePlus 7 Pro a ravi tous ceux qui cherchent un appareil puissant et élégant, avec son grand écran AMOLED intégral, sa caméra selfie qui "pop" sur la tranche et ses jusqu'à 12 Go de mémoire interne pour plus de fluidité.





Il s'enrichit à compter du 22 juin d'une nouvelle version Almond (blanc cassé) qui sera disponible en partenariat avec le design store Legacy avenue George V à Paris. Puis dans les boutiques Fnac et Darty dès le 25 juin.





ONEPLUS 7 PRO ALMOND - Disponible en 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne - Prix : 759 €