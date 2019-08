EN DIRECT - L'actu de la tech : bientôt un bouton caché pour mettre Twitter en veille

APPLE MET À JOUR MAPS, MAIS NE RATTRAPE PAS (ENCORE) GOOGLE





Après des débuts difficiles, Apple tient sa promesse, et investit massivement dans Maps, son appli de cartographie et de navigation. Comme promis l'annnée dernière, l'application -remise à jour avec iOS 13- embarque désormais des cartes "maison", qui ne viennent plus d'éditeurs tiers, au moins pour les États-Unis, avec partout ou presque la possibilité de jeter un oeil en images sur un endroit, une fonction "Look Around" qui veut rattraper le "Street View" de Google Maps. Si elle n'a pas la même couverture aujourd'hui, "Look Around" offre des images très précises, et une expérience plus fluide que l'équivalent Google, on ne se déplace plus d'image en image, mais au travers d'une animation fluide, comme un paysage qui défilerait au volant de sa voiture. Un exemple d'avancée, mais il en reste d'autres à accomplir pour combler le retard pris en plus de dix ans: ici, pas de cartes consultables hors-ligne, sans connexion internet, pas non plus d'itinéraires pensés pour les vélos (quand Google Maps sait lui les comparer sur leur longueur et leurs dénivelés), moins d'informations sur les destinations et les commerces, bref, Maps version Apple devient un concurrent crédible, mais pas au point d'oblitérer son principal compétiteur.