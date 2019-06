EN DIRECT - L'actu de la tech : Dr. Mario World débarque sur iOS et Android le 10 juillet

INNO - 5G, appareils connectés, piratage, jeux vidéo… L’actualité high-tech ne s’arrête presque jamais. Désormais, vous ne louperez plus rien des annonces importantes avec notre fil info dédié au secteur. Au menu ce mardi : un jeu-phare de la Game Boy va venir envahir vos smartphones et tablettes, Facebook lance Libra, sa crypto-monnaie, et vos achats en ligne vont être de plus en plus sécurisés.