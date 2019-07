EN DIRECT - L'actu de la tech : Instagram lance de nouvelles fonctions contre le cyber-harcèlement

FACEBOOK A REPRIS





Tout semble refonctionner du côté de Facebook après la grosse panne qui a touché le réseau social ce mercredi.





"Un peu plus tôt, quelques utilisateurs et professionnels ont rencontré des soucis pour télécharger ou envoyer des images, vidéos et autres types de fichiers sur nos applis et plateformes. Le problème a désormais été résolu et nous devrions fonctionner à nouveau pour 100 % des utilisateurs. Nous nous excusons pour le désagrément", a indiqué Facebook sur Twitter vers 2h du matin.