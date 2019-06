EN DIRECT - L'actu de la tech : Jony Ive quitte Apple

CRASH TEAM RACING EST DE RETOUR !





Il y a 20 ans, un concurrent de Mario Kart débarquait : Crash Team Racing. Voici venue la version remasterisée pour fêter l’anniversaire. Comme N-Sane Trilogy l'an dernier qui remettait au goût du jour les aventures de Crash, Crash Team Racing Nitro-Fueled est la version moderne du jeu créé par Naughty Dog en 1999, à laquelle s’ajoute le contenu de Crash Nitro Kart. Il faut toujours être le plus rapide sur le circuit, éliminer ses ennemis par tous les stratagèmes pour filer vers la victoire.





Ce nouveau CTR, développé par Beenox, reprend les arènes d’origine, les véhicules, personnages (Crash, Coco, Dr. Neo Cortex...) et circuits. Parmi les nouveautés, vous allez pouvoir personnaliser vos pilotes et véhicules avec des stickers, des accessoires. Et, pour la première fois, il sera possible d’affronter d’autres joueurs en ligne. A compter du 3 juillet, du contenu saisonnier sera fourni gratuitement (Grand Prix, nouveaux circuits, personnages, karts...). Les joueurs pourront gagner des éléments de personnalisation supplémentaires en jouant en ligne.





Le jeu va ravir les nostalgiques en reprenant tous les codes du jeu déluré d'antan. Mais en plus beau et plus fluide. On y regoûte avec plaisir !





Et Crash Team Racing Nitro-Fueled s'est déjà hissé au top des ventes dans de nombreux pays dès son premier week-end, montant sur le podium des plus gros démarrages de l'année derrière Days Gone et le remake de Resident Evll II.





CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED - Disponible sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch