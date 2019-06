EN DIRECT - L'actu de la tech : créer des vraies-fausses vidéos devient de plus en plus facile

SURPRISE ! L'IPOD TOUCH EST DE RETOUR





Après avoir égrené les nouveautés -ou plutôt les retours d'anciens produits- en mars avec l'arrivée des iPad mini et iPad Air, Apple a de nouveau annoncé un lancement par communiqué. Cette fois, c'est l'iPod Touch qui signe son comeback. Le dernier que l'on attendait de la part de la marque à la pomme.





Dévoilé en 2007, mais non mis à jour depuis 2015, le baladeur numérique et tactile d'Apple s'apparente à un iPhone sans la capacité de téléphoner ou d'être connecté en permanence à internet.





Cette 7e génération arrive avec un processeur plus rapide (A10 Fusion des iPhone 7 et 7 Plus), iOS 12 et toutes ses fonctionnalités (appels de groupe sur FaceTime, Temps d'écran...). L'iPod Touch peut désormais embarquer jusqu'à 256 Go de stockage. Il dispose d'un appareil photo de 8 Mpx au dos. Mais toujours par de déverrouillage via le lecteur d'empreinte Touch ID.





Prix : 249 € pour 32 Go de stockage, 359 € pour 128 Go, 469 € pour 256 Go - Disponible immédiatement en 6 couleurs (bleu, argent, rouge, rose, or, gris sidéral).