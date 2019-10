EN DIRECT - L'actu de la tech : le futur Samsung Galaxy S11 se dévoile déjà (un peu)

LE CASQUE DE RÉALITÉ AUGMENTÉE D'APPLE, FUTUR REMPLAÇANT DE L'IPHONE ?





Ce ne pourrait être qu'une rumeur de plus autour d'un produit dont Apple ne dit mot, mais que l'on attend depuis quelque temps déjà... sinon que cette rumeur-là rentre dans les détails. On savait, de sources multiples et concordantes, qu'Apple prépare depuis longtemps un appareil de réalité augmentée, sous la forme d'un casque, ou de lunettes, un appareil qui serait - au moins pour commencer - un accessoire connecté à l'iPhone. On sait maintenant, à en croire Bloomberg, qu'il pourrait arriver dès l'année prochaine.





Un peu comme les Google Glass, le but ici serait de mettre dans votre champ de vision des informations issues du smartphone: notifications, cartographie, messages, des jeux aussi, avec une technologie d'affichage holographique pensée pour ménager vos yeux. Surtout, tout cela ne serait qu'un début, avec des vues sur un futur plus ambitieux : Apple verrait en effet déjà dans son casque un remplaçant potentiel pour l'iPhone, le casque devenant alors autonome, contrôlé à la voix, et par quelques contrôles tactiles simples. On attend d'en savoir plus de pied ferme, avec un bémol : Apple ne sortira l'appareil qu'une fois qu'il sera vraiment prêt, et n'hésitera pas à le remiser en cas de doute. Tous ceux qui ont longtemps attendu une télé signée Apple peuvent en témoigner.