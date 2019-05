EN DIRECT - L'actu de la tech : le patron d’Amazon veut aller sur la Lune

LE POINT SUR LES NOUVEAUTÉS ANNONCÉES PAR GOOGLE LORS DE SA CONFÉRENCE I/O





Comme chaque année, Google I/O, la conférence des développeurs organisée par Google, est surtout l’occasion de découvrir les prochaines améliorations d'Android, le système d’exploitation de Google. Mais cette année, le géant de Mountain View a abordé d’autres points sur lesquels on ne l’attendait pas forcément :





- Le futur OS de vos smartphones va miser sur la sécurité et la confidentialité via une cinquantaine de nouvelles fonctions. Android Q a été présenté. Le futur OS de vos smartphones proposera un mode sombre pour reposer les yeux et économiser de l’énergie (à condition d’avoir un écran OLED). Des options de contrôle parental vont venir renforcer la surveillance, mais aussi limiter le temps sur certaines applications. «Focus» permettra de suspendre certaines notifications pour ne pas être dérangé.





- Deux nouveaux smartphones : les Pixel 3a et 3a XL. Plutôt habitué à ne viser que le haut de gamme avec des produits proposant l’un des tout meilleurs appareils photos du marché, Google s’attaque au milieu de gamme avec l’essentiel de ce qui a fait le succès des Pixel 3, avec moins de puissance mais la même caméra au dos. Et un Pixel 3a à seulement 399 euros !





- Une protection de la vie privée renforcée : après Mark Zuckerberg et Facebook, Sundar Pichai a également annoncé que la vie privée allait être au cœur des priorités de Google. Pas une mince affaire pour une entreprise dont le modèle repose sur la pub et donc sur les données des utilisateurs. Pour accompagner ce nouveau credo, il a annoncé plusieurs mesures qui permettront aux utilisateurs d’avoir encore plus de contrôles sur les informations qu’ils partagent. Un mode incognito -rappelant la navigation privée de Chrome- fait son apparition sur Google Maps et YouTube. Les données ne seront pas stockées sur le compte. Un moyen de gérer ses cookies en ligne et de mieux les contrôler devrait aussi voir prochainement le jour. Google a rappelé le lancement de la possibilité de supprimer son historique de localisation et de navigation web.





- Des progrès fous pour Google Assistant. La veille, Microsoft a bluffé l’assistance lors de sa conférence des développeurs, la Build, qui se tient en parallèle, en montrant les progrès phénoménaux réalisés par Cortana, son assistant vocal personnel. Celui de Google a démontré qu’il n’était pas en reste. L’assistant intelligent est à présent 10 fois plus rapide qu’auparavant. Car la version logiciel est stockée sur le smartphone et plus dans de lointains serveurs. Google assistant s’adapte à chaque utilisateur mais aussi aux informations fournies avec ses contacts. Il est ainsi plus fluide et plus précis dans ses réponses.