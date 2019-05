EN DIRECT - L'actu de la tech : le fisc réclame 3 millions d'euros à Amazon

A PLAGUE TALE INNOCENCE : UN JEU À NE PAS MANQUER





Fruit du travail des Bordelais d'Asobo Studio, A Plague Tale : Innocence sort aujourd'hui sur PS4, Xbox One et PC. L'histoire d'Amicia et Hugo, deux enfants qui ont vu leurs parents tués sous leurs yeux. Dans cette France médiévale, où l'on ne sait pas exactement où l'on se trouve, nous voilà embarquer dans les pas de nos héros fuyant l'Inquisition qui s'en prend au garçonnet. Une maladie autant qu'un lourd secret entourent Hugo que sa grande soeur a pour mission de protéger.





L'ambiance apocalyptique de ce 14e siècle est parfaitement retranscrite, avec sa stupeur, ses incompréhensions et ses incertitudes. Mais aussi son mysticisme, ses superstitions et ses peurs. Des champs de bataille aux monastères en passant par des villages peu accueillant, Amicia et Hugo tissent des liens familiaux de plus en plus forts, au milieu des rats, personnages centraux et omniprésents - si vous ne les aimez pas, vous allez avoir quelques moments d'angoisse...





On aime l'ambiance de ce jeu narratif, de plus en plus sombre alors que la guerre frappe, que la peste sévit et font apparaître des terres de désolation sous nos yeux. Le scénario est prenant, la musique magistrale et les graphismes peaufinés. Et si les combats ne sont pas d'anthologie, on traverse ce jeu avec plaisir. Un jeu marquant à défaut d'être difficile, mais qui n'en est que plus accessible.





A PLAGUE TALE : INNOCENCE - Disponible sur PS4, Xbox One et PC