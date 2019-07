EN DIRECT - L'actu de la tech : le walkman bientôt de retour en version bluetooth ?

APPLE PERD SON DESIGNER





Arrivé en 1992 à Cupertino, Jony Ive a décidé de quitter Apple. Designer en chef de la marque à la pomme depuis 1996, on lui doit notamment l'iPhone, l'iPod ou encore le renouveau des ordinateurs Mac, MacBook et iMac depuis la fin des années 1990.





Selon le Wall Street Journal, le manque d'intérêt de Tim Cook pour les produits aurait fini de décider le Britannique à quitter le navire pour monter sa propre entreprise. Les préoccupations avant tout "opérationnelles" de Tim Cook plus que sur la conception et le développement des produits ont progressivement conduit au divorce entre les deux hommes. Ive était de moins en moins souvent présent auprès des équipes de design d'Apple, note le quotidien américain.





Cependant, Apple et Jony Ive, ce n'est pas terminé. L'entreprise californienne va continuer de payer des millions de dollars par an à son nouveau cabinet, Love From, pour continuer à travailler ensemble. "Après près de 30 ans et d’innombrables projets, je suis très fier du travail accompli pour créer une équipe de design, un processus et une culture chez Apple qui est sans équivalent", a expliqué Ive dans un communiqué. "Aujourd’hui,(l'entreprise) est plus forte, plus vibrante et plus talentueuse que jamais dans l’histoire d’Apple."