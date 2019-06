EN DIRECT - L'actu de la tech : Lidl a enfin compris pourquoi son Monsieur Cuisine embarque un micro

APPLE AJOUTE UNE BRIQUE À SON MUR ANTI-GOOGLE/FACEBOOK





Moins sexy que le nouveau Mac Pro, moins attendue que la nouvelle version d'iOS ou la fin d'iTunes, l'une des plus grosse annonces de la keynote Apple c'est l'arrivée de "Sign In with Apple", ou comment vous pourrez vous identifier auprès d'un service ou d'une application au travers de votre compte Apple, comme on peut le faire très souvent au travers de son compte Facebook ou Google. Mais Apple mise sur une différence massive : cette identification simplifiée n'est pas ici au service de la collection de données et du raffinement de votre profil publicitaire, bien au contraire.





En s'identifiant par son intermédiaire, Apple promet que vous ne serez pas suivi par un cookie, et que votre adresse e-mail sera protégée, le système sachant générer autant d'adresses anonymisées -et uniques- que vous en aurez besoin.





Et pour ceux qui voyaient dans l'annonce une démarche pas entièrement désintéressée - et un excellent moyen de garder tous ses utilisateurs dans le monde Apple - la marque a depuis précisé que le système pourrait également fonctionner sous Android, et sur le web.





Vous pouvez revivre toute la keynote et ses annonces, sur notre direct.