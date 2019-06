EN DIRECT - L'actu de la tech : ne dites plus "Dis Google" !

APRÈS GOOGLE, FACEBOOK CONTRAINT DE LÂCHER HUAWEI





Les applications Facebook, Messenger, Whatsapp et Instagram ne pourront plus être préinstallées sur des smartphones Huawei. Une conséquence de plus du décret de l'administration Trump, qui interdit à toute société américaine de contracter avec le constructeur chinois. Dans la pratique, cela ne change rien à ce jour, on peut toujours télécharger et mettre à jour ses applications sur les modèles actuels. C'est pour l'avenir que la question se pose, surtout si les futurs smartphones de la marque sont privés d'Android. À moins que la Chine et les États-Unis ne trouvent d'ici-là un accord commercial, uine négociation dont Huawei semble plus que jamais être l'otage.