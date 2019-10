EN DIRECT - OnePlus dévoile ses nouveaux smartphones : suivez la keynote de Londres

DONNÉES PERSONNELLES : TWITTER, HONTEUX ET CONFUS JURE (MAIS UN PEU TARD?) QU'ON NE L'Y PRENDRA PLUS





Le réseau social le promet : tout cela était une erreur, presque un bug, et en tout cas n'avait rien d'intentionnel. Toujours est-il que Twitter s'est fait attraper la main dans le pot de confiture, dans le genre de posture que l'on croyait réservée à Facebook. en ayant utilisé pour cibler des publicités les numéros de téléphone et adresses e-mail déposés par certains utilisateurs pour mieux garantir leur sécurité.





Dans un post sur son blog, (disponible en français ici), Twitter donne des détails. S'il permet aux annonceurs de cibler de leurs pubs des internautes dont ils ont déjà l'adresse e-mail ou le numéro de mobile, il ne le fait qu'en le rapprochant des coordonnées de votre profil, et non pas des mails et numéros entrés comme moyen de sécurisation supplémentaire... en tout cas c'est ce que l'on croyait jusque-là. Twitter promet que le problème est réglé et ne se reproduira plus. Dont acte, et faute avouée est à moitié pardonnée. La même chose était arrivée à Facebook il y a quelque temps, au détail près que ça n'avait rien d'un accident, et qu'il avait fallu l'intervention du gendarme du commerce américain pour faire cesser ce qui n'avait rien d'un bug. Deux salles, deux ambiances.