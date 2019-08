EN DIRECT - L'actu de la tech : vous avez repéré une fake news sur Instagram ? Vous allez bientôt pouvoir la signaler

VENTES DE SMARTPHONES : L'EUROPE SOURIT À SAMSUNG, HUAWEI ET APPLE À LA PEINE





"L'Europe mérite sa réputation de volatilité", expliquent les analystes de Canalys, qui publient leurs chiffres de ventes de smartphones en Europe pour le second trimestre de cette année. Un classement qui varie très fort d'un trimestre et d'une année sur l'autre. On y constate que Samsung, qui tient 40% du marché, a su tirer son épingle du jeu face aux soucis de Huawei -mais ça pourrait ne pas durer- et que Xiaomi s'installe dans le groupe de tête des constructeurs. Le Top 5 des marques ne bouge pas d'une année sur l'autre, avec Samsung, Huawei et Apple en tête, suivis par Xiaomi et Nokia (HMD Global), mais les écarts se creusent, avec un Samsung qui voit ses ventes grimper de 20%, pendant que Huawei et Apple décrochent de 16 et 17% respectivement, pendant que Xiaomi bondit de près de 50%





Dans le Top 5 des smartphones les plus vendus, on trouve trois modèles de milieu de gamme de Samsung, mais aussi un Xiaomi sur la troisième marche du podium, et l'iPhone XR en cinquième place. L'étude complète est à lire ici.